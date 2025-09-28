Новини
Земетресение с магнитуд 5,4 удари Западна Турция
Автор: Борислава Благоева 14:40
©
Земетресение с магнитуд 5,4 удари провинция Кютахия в Западна Турция в неделя, разтърсвайки Симав и близките райони, предава (AFAD).

Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи, че земетресението е ударило в 12:59 ч. местно време (съвпада с българското) на дълбочина около 8,46 километра.

Трусът е бил усетен в близките провинции. Засега няма съобщения за жертви или щети.



