|Земетресение с магнитуд 5,4 удари Западна Турция
Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD) съобщи, че земетресението е ударило в 12:59 ч. местно време (съвпада с българското) на дълбочина около 8,46 километра.
Трусът е бил усетен в близките провинции. Засега няма съобщения за жертви или щети.
