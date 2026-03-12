Земетресение в Черно море
©
Трусът, който е с дълбочина 15.8 км, е регистриран около 19:15 ч.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Хаменей: Ормузкият проток остава затворен!
20:05 / 12.03.2026
Иран обвинява ЕС в "съучастие" в атаките на САЩ и Израел
16:32 / 12.03.2026
ФБР: Иран е подготвял удари по западното крайбрежие на САЩ
14:21 / 12.03.2026
Силно зметресение разтърси Гърция
12:27 / 12.03.2026
Отново спор около капачките на пластмасовите бутилки
09:34 / 12.03.2026
Цената на петрола отново скочи
09:11 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.