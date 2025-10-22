Сподели close
Земетресение с магнитуд 4,2 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в сеизмичната зона Вранча, Румъния. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 73 км северозападно от Бузау, 15 км югозападно от Видра и е било с дълбочина 97 км. Трусът е регистриран в 10:23 часа местно време (съвпада с българското).