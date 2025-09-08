Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Жена уби роднините на мъжа си с гъби
Автор: Екип Burgas24.bg 12:12Коментари (1)168
©
Илюстративна снимка
Жена ще лежи в затвора, след като уби трима от роднините на мъжа си с гъби.

Върховният съд на австралийския щат Виктория произнесе тежка присъда на 50-годишната Ерин Патерсън , която беше призната за виновна в умишлено отравяне на трима членове на семейството на вече бившия си съпруг. Съдия Кристофър Бийл осъди подсъдимата на доживотен затвор с възможност за условно освобождаване едва след 33 години за извършване на особено тежки престъпления, съобщава The Guardian.

Делото продължи единадесет седмици и завърши с единодушна присъда. Патерсън беше призната за виновна в предумишленото убийство на Дон и Гейл Патерсън, родителите на бившия ѝ съпруг Саймън Патерсън и лелята на Саймън, Хедър Уилкинсън. Тя беше осъдена и за опит за убийство на съпруга на Хедър, Иън Уилкинсън, който по чудо оцеля след трагичния инцидент.

Според досието по делото, през юли 2023 г. обвиняемата е поканила жертвите на вечеря, по време на която ги е почерпила с говежди ребра, гарнирани с отровни гъби.

Както обвинението, така и защитата признаха, че Патерсън заслужава доживотен затвор. Осъдената жена настоява за версията за трагичния инцидент и не признава вина. Пенсионерката може да обжалва присъдата до 6 октомври.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 17 мин.
0
 
 
Голяма идея дадохте сега на тъпите ;)
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Почина голяма рок легенда
09:55 / 08.09.2025
Поредно силно земетресение в Турция, хора прекараха нощта навън
09:56 / 08.09.2025
Турски курорти пламнаха от страшни вируси
19:52 / 07.09.2025
Земетресение от 4.9 по Рихтер удари Западна Турция
14:25 / 07.09.2025
Папа Лъв канонизира първите двама светци от своя понтификат, вклю...
12:41 / 07.09.2025
Нови Сад гори: Блокадите подпалиха Философския факултет в града
23:30 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Жестока катастрофа в Монтанско!
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: