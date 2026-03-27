Жертвите на Епстийн съдят администрацията на Тръмп и Google
През януари министерството публикува над три милиона файла, свързани с разследването срещу американския финансист, включително връзките му с видни личности.
Но тези документи съдържаха имената на жертви, които би трябвало да останат анонимни.
Министерството на правосъдието "разкри самоличността на около 100 жертви на осъдения за сексуални престъпления, като публикува личните им данни и ги разкри пред целия свят“, се посочва в исковата молба, с която AFP се е запознала и която е подадена в съд в Сан Франциско.
"Дори след като правителството призна, че това разкриване нарушава правата на жертвите, и премахна информацията, онлайн платформи като Google продължават да ги публикуват, отказвайки исканията на жертвите за премахването им“, твърдят ищците. Google продължава да показва личните данни на жертвите в резултатите от търсенето и в съдържанието, създадено от изкуствения интелект, според исковата молба.
