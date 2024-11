Журналистът с българско и американско гражданство: Тръмп е новият феникс!

© Журналистът с българско и американско гражданство, писател и преводач Огнян Дъскарев направи първия си коментар за триумфалното завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом. Той нарече Тръмп - "новият феникс".



Публикуваме думите му без редактроска намеса:



Тръмп разгроми без остатък /landslide,debacle/ Харис, въпреки предричанията на хиляди наблюдатели, че изборите са на кантар. Тръмп разгроми Харис не само в Избирателния колеж, но и в националното гласуване, т.е.спечели мнозинството от амер избиратели, което не се е случвало от мн години на десни президенти. Това дава огромна морална победа на Тръмп.







Разгромът на Харис беше напълно логичен, защото правителството, в което тя участва е най-проваленото в историята на САЩ след войната. Не ми се изреждат гигантските нейни и на Байдън катастрофи, защото е угнетително и унизително. Най-лошото: нейната катастрофа е катастрофа и за Америка.



Това значи, че сега пред Тръмп има няколко Хималаи от задачи. Ето какво трябва незабавно да направи: 1/ бързо да възстанови икономиката и да намали огромната инфлация с натрупване от 4 год, от около 25%, която видях на живо това лято в САЩ. Това е изкл трудно. 2/ Незабавно заключване на Южната граница, през която Харис и Байдън НАРОЧНО пуснаха най-малко 12.5 млн незаконни имигранти с всичките ужасни последици. Това е лесно, но Тръмп обещава да депортира незаконните имигранти, и честно, не мисля, че ще може да го направи.



Причините са ясни. 3/ Веднага рязко намаляване на държ чиновници, дефицит и разходи. Харис и Байдън напечатаха ТРИЛИОНИ долари, което предизвика огромната инфлация. И това е изкл трудно. Във външната политика: 1/ незабавно ЗАМРАЗЯВАНЕ на войната в Украйна, за да спре чудовищното избиване и от двете страни и разрушенията, като после ще се мисли за някакъв приемлив и за двете страни мир. /Колосалният провал на Харис и Байдън в Афг даде сигнал на Кремъл, че може да нападне Украйна./ Изкл трудно! 2/ Тръмп е твърдо зад Израел и никога няма да го предаде. /Харис и Байдън свалиха санкции за млрд над Иран и моллите така изпратиха оръжие Хамас за клането на 7 окт 23 в Израел/ Но той обеща и на своите ислямски избиратели, че ще работи за справедлив мир в Бл изток. Обещанията трябва да се изпълняват!!



Тук ще е повече от трудно. Честно, не завиждам на Тръмп, при когото 2016-20 нямаше никакви войни, сега какво го чака във външния свят, заради космическото бездарие на Харис и Байдън.







Но най-важното: Тръмп трябва категорично да се опита да възстанови, доколкото може единството на тежко разделената нация, както вече обеща. /Обещанията трябва да се изпълняват, нали?/ Знам, че това е най-трудното от всичко, но поне трябва да се опита. Причината: не можеш да управляваш успешно, ако половината американци са гласували против теб. Мисля, че това трябва да бъде всеки работен ден at the back of his mind!



Но сега е време за празник! Ето защо искам да кажа: след Харис, най-нещастните губещи са големите западни/амер медии. Именно те обявиха война на Тръмп часове след като взе властта в 17. Войната продължи с глупавото твърдение, повтаряно години, че Тръмп е дошъл на власт с помощта на Кремъл, после с две нелепи импийчвания, четири абсурдни процеси, два опита за убийство /в единия Бог спаси Тръмп за 11 милисекунди и това НИКАК не е случайно!/ , причинени несъмнено от езика на омразата на Харис и Байдън против Тръмп. След това жалкото величаене на Харис от големите западни медии.



Днес от най-прекрасните картини, които съм виждал, след тези в моята колекция, СА озлобено-траурните физиономии на журналистите/наблюдателите на СНН, ББС, Д.Веле, Франс 24, Джазира и пр.



Тръмп извърши най-голямото политическо завръщане в историята на САЩ от повече от век. Той и Гроувър Кливлънд в края на 19 век са единствените амер през, спечелили президенството през един мандат.



Някога е имало Птица Феникс, която се е издигнала над пепелищата на собствения си провал.



И днес Тръмп е Новият Феникс, който успя да докаже на света, че може да победи колосалната западна медийна машина и преди всичко дълбоката държава/задкулисието/ с помощта на ОБИКНОВЕНИТЕ американци.