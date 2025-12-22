moomoo.
По време на търговията в понеделник спот цената на златото се повиши с 1,1% до 4386 долара за унция.
Другите благородни метали също поскъпват: цената на среброто скочи с 2,6% до 68,87 долара за унция, платината - с 3,9%, паладият - с 4,5%.
Участниците на пазара сега очакват Федералният резерв да понижи два пъти основния лихвен процент през 2026 г. на фона на статистически данни, които сочат слабост на американския пазар на труда. Ниската лихва обикновено е положителен фактор за цените на златото, тъй като това повишава относителната привлекателност на инвестициите в благородни метали, които не носят лихвен доход.
Търсенето на злато, което служи като защитен актив, също се повишава поради затягането на морската блокада на Венецуела от въоръжените сили на САЩ. Според медиите, през изминалия уикенд бреговата охрана на САЩ се е опитала да задържи петролен танкер, свързан с Венецуела. По-рано в събота бреговата охрана е задържала танкера Centuries в международни води край бреговете на Венецуела.
Златото надхвърли 4380 долара за унция
©
Още от категорията
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ще спрат ли блокадите на гръцките фермери по празниците?
19:34 / 21.12.2025
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
13:34 / 21.12.2025
Масова стрелба в Йоханесбург: Девет убити и 10 ранени
10:03 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
10:13 / 21.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:54 / 20.12.2025
Джебчийка от класа: Елеонора има над 100 ареста в Мадрид
09:15 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.