Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
Турция категорично се противопоставя на нова война в региона на Близкия изток, заяви тя.
"Вчера Тръмп е разговарял с Ердоган, а днес външният министър на Турция Хакан Фидан разговаря с делегация на "Хамас“ в Истанбул. Т.е. въпросите в Близкия изток се движат по начин, който може би ще накара Тръмп да намери мотив да отложи за сетен път, тъй като арабските страни категорично се противопоставят на такава война. Едно нападение над Иран не само ще разтърси Близкия изток, а ще се разпростре в страните, където има кюрди – в Ирак, в Сирия, в Турция, и става много сложно да бъдат контролирани тези процеси“, обясни Зорница Илиева.
Реакцията на страните от Персийския залив е показателна, заяви тя.
"Има промяна в цялостната политика на Обединените арабски емирства. Те казват, че няма да предоставят въздушното си пространство за нападение и няма да подкрепят каквито и да било логистични операции на САЩ за нападение над Иран. В момента настроенията са в полза на Техеран, защото вече има чужда намеса“, поясни международният анализатор.
Иран е член на БРИКС и един от съюзниците на Русия и Китай. До момента Китай е изпратил около 20 товарни кораба с оръжие към Иран.
"Във външната си политика засега Китай действа сдържано, но е факт, че те няма как да не отговорят на агресивната политика, която се води към Китай. В т.нар. доктрина "Донро“ черно на бяло Китай е обявен за враг, с който трябва да се справят, и да не му позволят доминацията в останалия свят, тъй като Западният свят вече е под егидата на САЩ“, обясни Зорница Илиева.
