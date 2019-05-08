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|Íåñåáúð ïîñðåùà ñåçîíà ñ îáíîâåíà èíôðàñòðóêòóðà, ùå èìà æåëåçíè ìåðêè çà ñèãóðíîñò!
Ñúáèòèåòî îòêðè êìåòúò íà îáùèíà Íåñåáúð Íèêîëàé Äèìèòðîâ, êîéòî áå êàòåãîðè÷åí, ÷å êîãàòî èìà êîìóíèêàöèÿ è åäèíîäåéñòâèå ìåæäó âñè÷êè èíñòèòóöèèòå – îáùèíà, ïîëèöèÿ, ïðîêóðàòóðà, õîòåëèåðè è äð., ðåçóëòàòèòå ñà íàëèöå.
Îùå â íà÷àëîòî Êàëîÿí Êàëîÿíîâ èíôîðìèðà, ÷å ðàáîòíàòà ñðåùà îòíîñíî ïðåäñòîÿùèÿ ëåòåí òóðèñòè÷åñêè ñåçîí å ñ öåë äà ñå ñïîäåëè îïèò è äà ñå îòñòðàíÿò âúçíèêíàëè ïðîïóñêè, äà ñå íàïðàâè àíàëèç íà äåéíîñòèòå èçâúðøåíè ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà è äà ñå äàäå èíôîðìàöèÿ çà ïîäãîòîâêàòà, êîÿòî èìàò èíñòèòóöèèòå çà ñåçîí 2019.
Îòíîâî å èçãîòâåíî ïðåäëîæåíèå äî ãëàâíèÿ ñåêðåòàð íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè çà êîìàíäèðîâàíå íà ñëóæèòåëè íà ÌÂÐ íà òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà Íåñåáúð. Òàçè ãîäèíà êîìàíäèðîâàíèòå ëèöà ùå áúäàò ïðîôåñèîíàëíî ïðîôèëèðàíè, ñïîðåä íàé-÷åñòèòå âèäîâå ïðåñòúïëåíèÿ, êîèòîÐÓÏ – Íåñåáúððåãèñòðèðà ïðåç òóðèñòè÷åñêèÿ ñåçîí. Ïîëèöåéñêîòî ïðèñúñòâèå ïî îòíîøåíèå êîíòðîëà íà ïúòíîòî äâèæåíèå ñúùî ùå áúäå ïîâèøåí. Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè ñå çàñèëè áîðáàòà ñ îðãàíèçèðàíîòî íàðêîðàçïðîñòðàíåíèå íà òåðèòîðèÿòà íà ê.ê.Ñëúí÷åâ áðÿã, êàòî äåéñòâèÿòà íà ïîëèöèÿòà âå÷å äàâàò óñïåõè. Çà îöåíêàòà íà ðåàëíàòà ñèòóàöèÿòà ñå ðàç÷èòà íà äîáðàòà îáðàòíà âðúçêà è ðåãèñòðàöèÿòà íà âñÿêî ïðîèçøåñòâèå íåçàâèñèìî îò íåãîâèÿ õàðàêòåð.
Íà÷àëíèêúò íà ÐÓÏ – Íåñåáúð Æèâêî Äàñêàëîâ ïðåäîñòàâè öèôðè è äàííè îò êðèìèíîãåííàòà îáñòàíîâêà çà ìèíàëèÿ ñåçîí. Òîé ïîÿñíè, ÷å ñ âñÿêà èçìèíàëà ãîäèíà ñå îò÷èòà ñïàä íà ïðåñòúïëåíèÿòà. Íàé-÷åñòè ñàäæåá÷èéñêèòå êðàæáè. Èìåííî çàðàäè òÿõ áå çàÿâåíî, ÷å ñå ïðåäïðèåìàò ðåäèöà ìåðêè ñúâìåñòíî ñ ïîëèöàè, ñïåöèàëèçèðàíè â áîðáà ñ òàêúâ âèä ïðåñòúïëåíèÿ. Ïëàíèðàíè ñà ñúâìåñòíè ìåðêè è îáó÷åíèÿ íà ïåðñîíàëa ïî õîòåëèòå è êîíäóêòîðèòå â ãðàäñêèÿ òðàíñïîðò íà òåðèòîðèÿòà íà Îáùèíà Íåñåáúð ñ öåë ïðåâåíöèÿ. Â òàêà íàðå÷åíèòå "óÿçâèìè çîíè“ ùå èìà çàñèëåíî öèâèëíî ïîëèöåéñêî ïðèñúñòâèå. Îñâåí òîâà ïðåç òîçè ëåòåí ñåçîíùå èìà 6 ïðåâîäà÷è, êàòîñúçäàäåíèÿ ðåæèì íà ðàáîòà ùå îñèãóðÿâà ïðåâîäà÷åñêà óñëóãà âêëþ÷èòåëíî ïðåç ñúáîòà è íåäåëÿ, êàêòî è ïðåç íîùòà. Îñíîâíî ùå ñå ïîëçâàò ðóñêè è àíãëèéñêè åçèê, ïðè íåîáõîäèìîñò îò äðóãè, ùå ñå ðàç÷èòà çà ñúäåéñòâèå íà òóðîïåðàòîðè, ñ êîèòî ïîëèöèÿòà ïîääúðæà äîáðà êîìóíèêàöèÿ.
Ïðåäñòàâèòåëÿò íà ïðîêóðàòóðàòà Ðàäîñò Áîøíàêîâà èíôîðìèðà, ÷å íà ñàéòà íà èíñòèòóöèÿòà å ïðåäîñòàâåí åëåêòðîíåí àäðåñ, íà êîéòî âñåêè ìîæå äà ñåçèðà çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå.
Êìåòúò íà îáùèíà Íåñåáúð Íèêîëàé Äèìèòðîâ çàÿâè ãîòîâíîñòòà íà ìåñòíàòà âëàñò äà ñúòðóäíè÷è è ïîìàãà âúâ âñåêè åäèí ìîìåíò íà òóðèñò, êîéòî å ñèãíàëèçèðàë ñâîåâðåìåííî íà ñâîÿ òóðîïåðàòîð çà íåðåäíîñò. Òîé îñâåäîìè çà ïðåäñòîÿùà ïðîöåäóðà ïî ðàçøèðåíèå íà âèäåîíàáëþäåíèåòî, êîåòî îáùèíàòà ñúâìåñòíî ñ ÐÓÏ – Íåñåáúð ùå îñúùåñòâÿâàò. Îáùèíàòà ñúäåéñòâà è çà ïîäíîâÿâàíå è äîïúëâàíå íà àâòîïàðêà íà ìåñòíîòî ðàéîííî óïðàâëåíèå. Êìåòúò ïîä÷åðòà ïðåâàíòèâíàòà äåéñòâèå, êîåòî ïðåäñòàâèòåëèòå íà òóðîïåðàòîðèòå ìîãàò äà îñúùåñòâÿò, ÷ðåç èíôîðìàöèîííè ñðåùè ñ òóðèñòèòå.
Ïî âðåìå íà ñðåùàòà ïðåäñòàâèòåëè íà ðàçëè÷íè ïîñîëñòâà ïîâäèãíàõà âúïðîñè, îòíîñíî ðåæèìà çà ïðîäàæáà íà àëêîõîë, óñëîâèÿòà çà ïîëçâàíå íà ìåäèöèíñêè óñëóãè, ìåðêè, îòíîñíî ñèãóðíîñòòà íà òóðèñòèòå. Íà âñè÷êè âúïðîñè áå îòãîâîðåíî èç÷åðïàòåëíî.
Â ñðåùàòà âçåõà ó÷àñòèå êìåòúò íà Íåñåáúð Íèêîëàé Äèìèòðîâ, äèðåêòîðúò íà Îáëàñòíà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ–Áóðãàñ Êàëîÿí Êàëîÿíîâ, íà÷àëíèêúò íà ÐÓÏ – Íåñåáúð Æèâêî Äàñêàëîâ, Ðàäîñò Áîøíàêîâà, ðúêîâîäèòåë íà Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà –Íåñåáúð, çàìåñòíèê-êìåòîâåòå â Îáùèíà Íåñåáúð, ïðåäñòàâèòåëè íà äèïëîìàòè÷åñêèÿ êîðïóñ, òóðîïåðàòîðè, ïðåäñòàâèòåëè íà òóðèñòè÷åñêè àãåíöèè, ïðåäñòàâèòåëè íà ñäðóæåíèÿ íà õîòåëèåðèòå, áðàíøîâèöè. Íà ñðåùàòà áåøå èçÿñíåíà èíôðàñòðóêòóðíàòà, îõðàíèòåëíàòà è îðãàíèçàöèîííàòà ãîòîâíîñò íà îáùèíàòà äà ïîñðåùíå íîâèÿ òóðèñòè÷åñêè ñåçîí.
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Ðèáàðñêè êîðàá ïëàìíà íà ïðèñòàíèùåòî â Ñîçîïîë! Îñåì ÷àñà ãàñèõà...
10:58 / 08.05.2019
Ïèÿí ìúæ ïîäêàðà ìîòîïåä áåç ðåãèñòðàöèîííè íîìåðà â Çàãîðöè, çàê...
09:34 / 08.05.2019
Ìëàäåæè îò Öàðåâî èçòî÷èõà ÷óæäà áàíêîâà êàðòà, âúðíàõà ÷àñò îò î...
09:21 / 08.05.2019
Îòêðèò óðîê çà àãðåñèÿòà â ó÷èëèùå ñå ïðîâåäå â Ãþëüîâöà
17:08 / 07.05.2019
Îðãàíèçèðàò ïî÷èñòâàíå íà ðåêà Ðîïîòàìî
15:02 / 07.05.2019
Ãàñòðîëüîð ðàçáè àâòîìàò çà êàôå â Ïîìîðèå, õâàíàõà ãî áúðçî!
10:35 / 07.05.2019
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âîäåùà àâèîêîìïàíèÿ ñ ïúðâè ïîëåò äî Áóðãàñ äíåñ
16:27 / 06.05.2019
Íàìåðèõà ñå ñâèäåòåëè, êîèòî äà îíåâèíÿò Ìåñòàí
11:05 / 06.05.2019
bTV Media Group îòâúðíà íà Ñëàâè, îáÿâèë êðàÿ íà ïðåäàâàíåòî ñè
12:10 / 07.05.2019
Ñëàâè Òðèôîíîâ ñå ñáîãóâà, êðàé ñ êóëòîâîòî øîó ñëåä 19 ãîäèíè
08:40 / 07.05.2019
Íîâî ïðåäóïðåæäåíèå, íî òîçè ïúò íå å çà îáèëíè âàëåæè
14:43 / 06.05.2019
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà