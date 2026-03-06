Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Окръжен съд – Бургас наложи наказание в размер на 14 години "Лишаване от свобода“ на подсъдимия Христо Димитров от Ловеч. Burgas24.bg припомня, че той наръга до смърт с нож в гърдите 31- годишния Цветелин Якимов от Кюстендил през юли 2024 г. на крайбрежната алея до хотел "Гранд". Пострадалият бе откаран от медицински екип към УМБАЛ - Бургас, но е почина от нараняванията си в линейката на път за лечебното заведение. 

Съдът призна Димитров за виновен, че на 05.07.2024 г. в Слънчев бряг посредством нанасяне на удар с нож, умишлено умъртвил Якимов.

Отсъдено бе Димитров да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 272 187,53 евро. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален "строг“ режим.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.