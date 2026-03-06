той наръга до смърт с нож в гърдите 31- годишния Цветелин Якимов от Кюстендил през юли 2024 г. на крайбрежната алея до хотел "Гранд". Пострадалият бе откаран от медицински екип към УМБАЛ - Бургас, но е почина от нараняванията си в линейката на път за лечебното заведение.
Съдът призна Димитров за виновен, че на 05.07.2024 г. в Слънчев бряг посредством нанасяне на удар с нож, умишлено умъртвил Якимов.
Отсъдено бе Димитров да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 272 187,53 евро. Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален "строг“ режим.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.
14 години затвор за Христо Димитров, отнел млад живот в Слънчев бряг
© Burgas24.bg
Още по темата
Убийството в Слънчев бряг заради жена: Един само видя, че Цецо кърви и изведнъж падна на земята
06.07
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Осъждан бургазлия обра жена, после върна откраднатото
16:37 / 05.03.2026
Изграждат нов социален комплекс в Русокастро
14:20 / 05.03.2026
Хванаха карнобатлия с наркотици в Айтос
10:15 / 05.03.2026
Задържаха жена за кражба в игрална зала в Слънчев бряг
09:40 / 04.03.2026
Млад бургазлия пострада при сблъсък между товарен автомобил и мот...
09:32 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.