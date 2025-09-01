Новини
18-годишен без книжка катастрофира с незаконен мотор в Руенско
Автор: Николай Парашкевов 10:41Коментари (0)75
Снимката е илюстративна
18-годишен младеж от руенското село Ръжица свърши в болница, след като се заби с управлявания от него мотор в лек автомобил, съобщиха от ОДМВР - Бургас.

Случаят е от късния съботен следобед и се разиграва в споменатото населено място. Младокът е шофирал нерегистриран по надлежния ред мотоциклет "Кавазаки". Той е със стаж като водач един месец, но е бил неправоспособен за категорията на управляваното МПС, установяват впоследствие органите на реда.

Току-що навършилият пълнолетие се блъска в задната част на паркиран лек автомобил "Фолксваген Голф" собственост на 29-годишна жена от село Ръжица.

От ПТП мотоциклетистът е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с открита рана на лявата ръка в областта на предмишницата, но е без опасност за живота.








