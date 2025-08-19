Новини
18-годишен на тротинетка отнесе мъж в Несебър
Автор: Николай Парашкевов 14:11
©
За пореден инцидент с младеж, управляващ тротинетка съобщиха от полицията.

На 18.08 т.г. около 22:20 ч. на пешеходната алея зад несебърския хотел "Парадизо" индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 18-годишен софиянец, поради движение с несъобразена с пътните условия скорост и загуба на контрол, се отклонява вляво, като се блъска челно в насрещно движещо се индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 58 годишен ямболия.

Мъжът е с фрактура на дясната ключица, без опасност за живота.

Той е откаран в болница "Сърце и мозък".








