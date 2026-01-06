Сподели close
19-годишният Христо Станчев извади Светия кръст от морето край Свети Влас по време на ритуала за Богоявление. Младежът е родом от София, но от началото на миналото лято живее в крайморския град.

За него това бе първо участие в традиционния ритуал по спасяването на кръста. След церемонията Станчев сподели, че си пожелава здраве, щастие, любов и късмет. В надпреварата участваха общо десет мъже, като Христо Станчев се оказа най-бърз сред тях.

Десетки жители и гости се събраха на плажа, за да наблюдават ритуала. Смелчаците, които се хвърлиха в морето за кръста, бяха благословени от отец Димитър.