Вчера около 17:20 ч. в Свети Влас е извършена проверка на 24-годишен криминално проявен мъж от морския град. Полицаите намерили и иззели съцветия от суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 5 грама.При претърсване на обитаваното от мъжа жилище, разположено в несебърския квартал "Русалка“, е открито и иззето съцветие суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 15 грама, с което общото тегло на намереното наркотично вещество нараснало до общо 20 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.