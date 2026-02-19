Снощи около 21:35 ч. в Каблешково служители от Районно управление – Поморие спрели за проверка лек автомобил "Сеат Леон“, управляван от 27-годишен мъж от града. Полицаите установили, че той шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,75 промила.Водачът отказал да даде кръв за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.