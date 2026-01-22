Сподели close
В сряда около 02:10 ч. в руенското село Дъскотна служители от Районно управление - Руен спрели за проверка лек автомобил "Сеат“, управляван от 29-годишен айтозлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на  метамфетамин.

Водачът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.