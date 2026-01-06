Традициите, с които Несебър чества големия християнски празник Йордановден, и тази година събраха десетки смелчаци, включили се в ритуалното спасяване на богоявленския кръст.Свещеният символ бе изваден от студените води на Черно море край Стария град от 30-годишния Стоян Вълчев – жител на Несебър, който за трети път изважда кръста от морските талази."Йордановден е празник на вярата, пречистването и надеждата. Нека светлината на този ден донесе здраве, мир и благословение във всеки дом. Поздравявам имениците и пожелавам щастлива нова година на всички жители на общината!“, каза кметът на Общината Николай Димитров.Преди богоявленската церемония по спасяването на кръста в храма "Успение Богородично“ бе отслужена тържествена света литургия, последвана от празнично литийно шествие, водено от отец Петър.И тази година десетки мъже се хвърлиха в морето, за да участват в традиционния ритуал. След това бе изпълнена и местната традиция за вадене на водорасли, които се раздават на присъстващите за здраве.