По обвинителен акт на Районна прокуратура-Бургас бе наложено наказание от 6 години "лишаване от свобода“ по отношение на Й.В. Той е подсъдим, че е причинил средна телесна повреда на мъж – отхапал долната устна на пострадалия. Това е довело до обезобразяване на лицето му.Кървавият инцидент се е разиграл около полунощ на 18.03 срещу 19.03.2024 г в село Свобода. То е квалифицирано по чл. 131а, вр. чл. 129, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. "а“ от НК, тъй като телесното увреждане е причинено при условията на опасен рецидив.По време на разследването е установено, че подсъдимият и пострадалият били в обща компания и консумирали алкохол. Постепенно започнали да се заяждат по различни теми и да си разменят обиди. В един момент Й.В. нанесъл удари с юмруци в лицето на пострадалия, който паднал на земята. След това подсъдимият се навел към него и започнал да го хапе по лицето и така отхапал долната му устна.Присъдата на Районен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.