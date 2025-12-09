Като част от глобалното си стратегическо преструктуриране компанията "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ (SEBN SE), специализирана в производството на автомобилни кабелни инсталации, постепенно ще прекрати дейността на своето дружество в България "СЕ Борднетце – България“ ЕООД. За БТА от компанията посочиха, че се очаква работата в завода в Карнобат да продължи до юни 2026 година, за да бъдат изпълнени съществуващите ангажименти, като оперативната дейност ще бъде прекратена до края на същата година. Пълното закриване на обекта се предвижда до март 2027 година."Това решение отразява както променящите се разходни параметри в региона, така и по-широката стратегическа насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар. Приблизително 800 позиции ще бъдат засегнати в Карнобат, като съкращенията ще се реализират на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 година. Този курс на действие, определен след задълбочен процес на оценка, е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на операциите на SEBN групата“, посочиха от българското подразделение на международната компания.При възможност SEBN ще предложи на засегнатите служители възможности за преназначаване в рамките на групата. Освен това ще им бъдат осигурени подкрепа за кариерен преход и обезщетения при прекратяване на трудовите отношения."Напълно осъзнаваме въздействието, което това решение има върху нашите колеги, и сме ангажирани да ги подкрепяме през целия този преходен период. Изразяваме дълбока признателност към всички наши служители за техния професионализъм и дългогодишна отдаденост, като потвърждаваме своя ангажимент за справедлив и прозрачен преход“, подчертаха още от дружеството."СЕ Борднетце - България“ ЕООД е част от "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ - глобален доставчик за автомобилната индустрия с над 36 000 служители в 13 държави. Продуктовото му портфолио включва кабелни системи, както и електрически и електронни компоненти за конвенционални и електрически задвижващи технологии, включително кабелни инсталации за ниско- и високоволтови системи. Компанията е част от японската група "Сумитомо Електрик Индъстрис“, която има 380 дъщерни дружества в различни индустрии по целия свят. С история от над 400 години и 280 000 служители тя реализира нетни продажби в размер на 30 милиарда щатски долара през 2023 година.БТА припомня, че през септември миналата година "СЕ Борднетце - България“ ЕООД съобщи, че планира поетапното изтегляне на производствената дейност от България, като обяви затварянето на завода си в Мездра.