800 души, работещи в Карнобат, остават без работа
"Това решение отразява както променящите се разходни параметри в региона, така и по-широката стратегическа насока на SEBN групата за поддържане на дългосрочна конкурентоспособност в динамичния глобален автомобилен пазар. Приблизително 800 позиции ще бъдат засегнати в Карнобат, като съкращенията ще се реализират на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 година. Този курс на действие, определен след задълбочен процес на оценка, е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната устойчивост и конкурентоспособност на операциите на SEBN групата“, посочиха от българското подразделение на международната компания.
При възможност SEBN ще предложи на засегнатите служители възможности за преназначаване в рамките на групата. Освен това ще им бъдат осигурени подкрепа за кариерен преход и обезщетения при прекратяване на трудовите отношения.
"Напълно осъзнаваме въздействието, което това решение има върху нашите колеги, и сме ангажирани да ги подкрепяме през целия този преходен период. Изразяваме дълбока признателност към всички наши служители за техния професионализъм и дългогодишна отдаденост, като потвърждаваме своя ангажимент за справедлив и прозрачен преход“, подчертаха още от дружеството.
"СЕ Борднетце - България“ ЕООД е част от "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ“ - глобален доставчик за автомобилната индустрия с над 36 000 служители в 13 държави. Продуктовото му портфолио включва кабелни системи, както и електрически и електронни компоненти за конвенционални и електрически задвижващи технологии, включително кабелни инсталации за ниско- и високоволтови системи. Компанията е част от японската група "Сумитомо Електрик Индъстрис“, която има 380 дъщерни дружества в различни индустрии по целия свят. С история от над 400 години и 280 000 служители тя реализира нетни продажби в размер на 30 милиарда щатски долара през 2023 година.
БТА припомня, че през септември миналата година "СЕ Борднетце - България“ ЕООД съобщи, че планира поетапното изтегляне на производствената дейност от България, като обяви затварянето на завода си в Мездра.
