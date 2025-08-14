ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|АТВ-то от мелето в Слънчев бряг нямало спирачки?
Четириколесното МПС, отдавано под наем, непосредствено след наемането му от 18 годишен несебърлия, потегля по алеята. По данни на водача то е нямало спирачки, вероятно поради възникнала техническа неизправност. С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещо се МПС водачът се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара блъска движещите се там пешеходци – 35-годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия". След това АТВ-то спира във фасадата на зданието.
Към УМБАЛ Бургас са откарани пловдивчанката с трите деца и служителя на хотела. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.
Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Сл...
16:40 / 14.08.2025
Нов удар срещу разпространението на райски газ в Бургаско
16:02 / 14.08.2025
Затварят провлака към Стария Несебър
13:25 / 14.08.2025
В Бургаско: Много шофьори си изпатиха заради глупостта си
13:01 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Много пиян украинец сътвори голяма глупост в Слънчев бряг
12:18 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета