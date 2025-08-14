АТВ-то от мелето в Слънчев бряг нямало спирачки?

© От ОДМВР – Бургас дадоха подробности за инцидента с АТВ за който Burgas24.bg съобщи. Той е възникнал малко преди 14:00 часа днес на алеята между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг.



Четириколесното МПС, отдавано под наем, непосредствено след наемането му от 18 годишен несебърлия, потегля по алеята. По данни на водача то е нямало спирачки, вероятно поради възникнала техническа неизправност. С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещо се МПС водачът се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара блъска движещите се там пешеходци – 35-годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия". След това АТВ-то спира във фасадата на зданието.



Към УМБАЛ Бургас са откарани пловдивчанката с трите деца и служителя на хотела. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.



Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.