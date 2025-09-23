ЗАРЕЖДАНЕ...
|ATV заседна на плажа на къмпинг "Смокиня"
"С ATV-то искахме да извадим джета, който трябва да бъде прибран и зазимен, тъй като сезонът приключва. Видяхме, че няма хора на плажа в близост и попитах спасителя дали мога да го изтегля и той позволи. Когато започнахме да го дърпаме обаче, ATV-то се окопа. Затова го изкарахме с колесар извън плажа, а джета пренесохме на ръце", разказа пред NOVA той.
По думите му категорично не е имало опасност за хората наоколо. "Имаше и друго място, откъдето да извадим джета, но трябваше да преминем 40 км отиване и връщане с ATV ", смята Колев.
Даниел е старши спасител и отговаря за плажната ивица. "Момчетата ми обясниха, че искат да изкарат въпросния джет. Прецених, че разстоянието не е опасно за никого, нямаше и много хора на плажа. Първоначално не можаха да изкарат джета, но след това го пренесоха на ръце. Не е бил застрашен никой. Може да има санкции, но за мен това не е нарушение", уверява той.
