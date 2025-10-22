ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат: Собствениците в "Елените" не носят никаква отговорност
© БНТ
Част от тях възразяват срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско", за който беше установено, че е изграден върху коритото на река.
Собствениците на пострадалите при потопа домове вече изразиха и готовност да търсят съдебна отговорност от държавата и местната власт.
Какви са правните възможности пред хората, чиито домове бяха засегнати при бедствието?
"В България съществува Закон за щети, причинени на граждани съгласно който държавата и общината отговарят за вреди от незаконосъобразни действия на техни служители при осъществяване на административна дейност. Съществува възможност пострадалите лица да предявят искови претенции срещу виновната администрация", това каза пред БНТ Дичко Янев - адвокат към Бургаска адвокатска колегия.
По думите му колективен иск не е възможен, защото вредите са в различни размери. По отношение на хотела "Негреско" той заяви, че "добросъвестните купувачи не носят никаква вина, тъй като те са получили правото на собственост, което е удостоверено от нотариата, на официални документи".
"Те не носят никаква отговорност, тъй като са легитимни собственици, удостоверени по съответния законен път".
Янев заяви, че собствениците по закон имат право на обезщетение.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Старата поща протече
16.10
Отново студ в България
14.10
Министър за трагедията в "Елените": Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
13.10
Един от собствениците на апартаменти в хотел "Негреско": Основната причина за случилото се е натрупаният с години боклук
13.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дават по 15 000 лева на семействата на загиналите във водния ад в...
14:16 / 21.10.2025
Какво е състоянието на момчето, наръгано с нож в училище?
14:02 / 21.10.2025
Трима убити и къща в пламъци след среднощен кошмар в Руенско!
10:06 / 21.10.2025
Мотоциклетист пострада в катастрофа край Българово
09:35 / 21.10.2025
Излязоха резултатите от алкохолните проби на тримата загинали в м...
15:47 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.