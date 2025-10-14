ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат за "Негреско" на Елените: Ще атакуваме всякакви актове за събаряне
В момента единствените, които ще претърпят щети, ще бъдат собствениците на апартаменти, обяви той. Майката на адвоката купила жилището, което било около 100 квадрата, от НАП чрез публична продан. Преди имотът бил собственост на длъжник и това наложило публичната продан. Седмица преди наводнението НАП е продавал още един апартамент, поне 10 имота били купени така.
"Това, което стана, е трагедия. Ако беше 20 дни по-назад, щеше да бъде по-голяма трагедията. Самата сграда е била като бент", каза адвокат Петров.
"Имаме готовност да атакуваме всякакви заповеди, а после да подадем искове по Закона за отговорността на държавата. Не смятам, че инвеститорът има вина, той има всички документи, интересът да се строи там сградата е на инвеститора, но затова са контролните органи", добави адвокатът.
