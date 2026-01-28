Айтос открива нов дом за стари хора през лятото
©
Домът се изгражда с ясната цел да осигури сигурна, модерна и достойна среда за живот, отговаряща на съвременните стандарти за социални и здравни услуги. Проектът предвижда жилищни помещения, достъпна архитектурна среда, общи пространства за социални дейности, зони за отдих и рехабилитация.
Финансирането е изцяло европейско - 6 931 559.09 лева / 3 544 049.89 евро е стойността на проекта. Домът се изгражда на общински терен, определен "за обществено обслужване", в непосредствена близост до Медицински център І, и е с площ от 4 911м2, от които 1 965,51 м2 са зелени площи. Сградата е със застроена площ от 1 462,96 м2.
Целта на проекта е изграждането на изцяло нов дом за стари хора, който да е в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата. В чисто новата съвременна сграда ще бъдат обособени приемен сектор, медицински кабинет, оборудван съгласно нормативните изисквания, стая за рехабилитация, зона за срещи и посрещане на гости на потребителите, административен сектор, помещения за помощния персонал, стопански сектор, дневен тракт, зала за групови занимания, зона за хранене, с възможност за лесно обслужване на кухнята. Проектът предвижда стая за настаняване на потребители, които се нуждаят от медицински грижи, и екстри като молитвен кът с изход към вътрешната градина, фитнес, градина за трудотерапия, цветна градина.
Проектирани на две нива са единични, двойни стаи и двойни стаи тип боксониери, с две вертикални комуникационни връзки – стълбищно ядро с асансьор. В двойните стаи тип боксониери ще има всички необходими условия за самостоятелен живот - освен за спане и дневни дейности, и за самостоятелно приготвяне на храната, пране и др.
Общият капацитет ще обслужва настаняването на 32-ма потребители. Всяка стая на потребителите е със собствен санитарен възел и възможност за свободно придвижване на трудноподвижни лица.
Кметът беше категоричен, че изграждането на Дома напредва по график, като се използват съвременни строителни технологии и материали, гарантиращи дългосрочна устойчивост и енергийна ефективност. "Вярвам, че този проект е важна стъпка към по-добра социална политика и реален отговор на нарастващите нужди от качествени услуги. Благодаря на администрацията, на всички партньори и институции, които допринасят за неговото реализиране", коментира още кметът Васил Едрев.
Още от категорията
/
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична полиция" да мълчи за танкера "Кайрос"
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ремонтират Летния театър в Созопол
12:26 / 27.01.2026
Денадя сред първите бебета на 2026-а в Царево
16:17 / 26.01.2026
Сметната палата устави нарушения в Община Сунгурларе
09:03 / 26.01.2026
Катастрофа в село Бата, има пострадал
10:49 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.