На 30 юни 2026 г. Айтос ще има чисто нов дом за стари хора, изграден в пълно съответствие със стандартите за качествена грижа за възрастните хора, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Това стана ясно на пресконференция днес 28 януари, на която кметът Васил Едрев и Мария Колева, ръководител на екипа, представиха дейностите, темповете на изграждане и очакваните резултати по проекта на Община Айтос "Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора) в гр. Айтос“. Проектът е важна инвестиция не само в инфраструктура, но и за качеството на живот и грижата за хората от третата възраст.Домът се изгражда с ясната цел да осигури сигурна, модерна и достойна среда за живот, отговаряща на съвременните стандарти за социални и здравни услуги. Проектът предвижда жилищни помещения, достъпна архитектурна среда, общи пространства за социални дейности, зони за отдих и рехабилитация.Финансирането е изцяло европейско - 6 931 559.09 лева / 3 544 049.89 евро е стойността на проекта. Домът се изгражда на общински терен, определен "за обществено обслужване", в непосредствена близост до Медицински център І, и е с площ от 4 911м2, от които 1 965,51 м2 са зелени площи. Сградата е със застроена площ от 1 462,96 м2.Целта на проекта е изграждането на изцяло нов дом за стари хора, който да е в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата. В чисто новата съвременна сграда ще бъдат обособени приемен сектор, медицински кабинет, оборудван съгласно нормативните изисквания, стая за рехабилитация, зона за срещи и посрещане на гости на потребителите, административен сектор, помещения за помощния персонал, стопански сектор, дневен тракт, зала за групови занимания, зона за хранене, с възможност за лесно обслужване на кухнята. Проектът предвижда стая за настаняване на потребители, които се нуждаят от медицински грижи, и екстри като молитвен кът с изход към вътрешната градина, фитнес, градина за трудотерапия, цветна градина.Проектирани на две нива са единични, двойни стаи и двойни стаи тип боксониери, с две вертикални комуникационни връзки – стълбищно ядро с асансьор. В двойните стаи тип боксониери ще има всички необходими условия за самостоятелен живот - освен за спане и дневни дейности, и за самостоятелно приготвяне на храната, пране и др.Общият капацитет ще обслужва настаняването на 32-ма потребители. Всяка стая на потребителите е със собствен санитарен възел и възможност за свободно придвижване на трудноподвижни лица.Кметът беше категоричен, че изграждането на Дома напредва по график, като се използват съвременни строителни технологии и материали, гарантиращи дългосрочна устойчивост и енергийна ефективност. "Вярвам, че този проект е важна стъпка към по-добра социална политика и реален отговор на нарастващите нужди от качествени услуги. Благодаря на администрацията, на всички партньори и институции, които допринасят за неговото реализиране", коментира още кметът Васил Едрев.