Айтозлия блъсна в Поморие с мерцедеса си пешеходец

© Burgas24.bg Вчера около 09.43 часа на поморийската улица "Княз Борис I" срещу хотел "Феста Поморие Резорт", внезапно навлезлият на платното за движение 27-годишен пешеходец от Стара Загора е блъснат от лек автомобил "Мерцедес С 320", с бургаска регистрация, управляван от 45-годишен айтозлия.



Пешеходецът е получил контузна рана на лицето. Той е прегледан и освободен за домашно лечение.