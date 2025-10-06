Активираха BG Alert в района на Елените

© Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG Alert за района на вилно селище "Елените“.



В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст: "Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност!



Областен управител на област Бургас.“



Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.



От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната.