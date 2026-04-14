През периода април – юни 2026 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните си структури, включително отдел "Статистически изследвания – Бургас“, ТСБ – Югоизток, стартира провеждането на анкетно изследване "Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2026 година“.

Изследването се провежда във всички държави членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите, съобщиха от НСИ за Burgas24.bg.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Анкетьори ще посещават избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, като ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.

В област Бургас ще бъдат анкетирани 366 домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 89 години. Изследването ще се проведе в градовете Айтос, Ахелой, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Свети Влас, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево, както и в селата…

По данни от същото проучване, проведено през 2025 г., 95,1% от домакинствата в област Бургас имат достъп до интернет в домовете си, а 90,1% от лицата на възраст 16 – 74 години използват редовно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените – 90,3% срещу 90,0%.