От началото на октомври 2025 г. Националният статистически институт стартира работата на терен за изследването "Европейско здравно интервю, 2025“. Проучването се извършва в съответствие с условията по споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101191410 - 2024-BG-EHIS (РД-10-9/30.10.2024).Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Основната цел на изпълнявания проект е да се съберат данни за Република България в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1700 и съответните актове за изпълнение и делегирани актове, като по този начин ще бъдат осигурени надеждни и съпоставими данни на ниво Европейски съюз.В изследването ще вземат участие около 660 лица в 324 домакинства от област Бургас, избрани на случаен принцип, което гарантира представителност на резултатите. В периода октомври 2025 - януари 2026 г. домакинствата ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросници. Анкетьорите ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Във всяко избрано домакинство ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече години. Предвидена е и възможност за самоанкетиране на лицата, попаднали в извадката, чрез попълване на анкетната карта в уеб-базирано приложение.В област Бургас наблюдението ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Обзор, Поморие, Несебър, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево, както и в селата: Русокастро (община Камено), Соколово (община Карнобат), Оризаре (община Несебър), Лъка (община Поморие), Ново Паничарево (община Приморско), Каравельово (община Руен), Люляково (община Руен), Ръжица (община Руен), Росен (община Созопол), Светлина (община Средец), Ведрово (община Сунгурларе) и Манолич (община Сунгурларе).Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефон 056/851 917 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел "Статистически изследвания - Бургас“.Предоставените от респондентите лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на национална, европейска и международна статистическа информация.