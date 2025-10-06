Новини
Аварийните екипи в Созопол са в готовност предвид очакваните нови валежи
Автор: Николай Парашкевов 13:05
©
Аварийните екипи и доброволците в Созопол са в пълна готовност във връзка с очакваните значителни валежи днес и в следващите дни, видя "Фокус".

Групата за аварийни ремонти към Общината ще извършва поредно обследване на всички населени места в района. При установена необходимост, възникнала през последното денонощие, ще бъде осъществено допълнително почистване на канавки и дерета.

Информирани са отново кметовете на населените места за необходимите превантивни мерки за защита на населението при очакваните интензивни валежи.

Доброволното формирование към Общината също ще бъде на разположение денонощно, подчертават от местната администрация.

Хората могат да подават сигнали, свързани с метеорологичната обстановка, на телефон 0550/22318.








