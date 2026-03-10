Сподели close
Поради авария на главен водопровод, утре 11.03 сряда от 8:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в Поморие, научи Burgas24.bg.

Ограничението ще продължи до отстраняване на проблема и приключване на ремонтните дейности, уточняват от ВиК.

Както Burgas24.bg вече съобщи много места в Бургаско днес също останаха без вода заради авария на магистрален водопровод.