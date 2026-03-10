Авария на главен водопровод оставя без вода Поморие утре
Ограничението ще продължи до отстраняване на проблема и приключване на ремонтните дейности, уточняват от ВиК.
Както Burgas24.bg вече съобщи много места в Бургаско днес също останаха без вода заради авария на магистрален водопровод.
