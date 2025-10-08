Авария остави Лозенец без вода

© Поради възникнала авария във водопроводната мрежа, ще бъде извършено временно прекъсване на водоподаването в село Лозенец, научи Burgas24.bg.



Екипи на ВиК работят по отстраняване на аварията в най-кратък възможен срок.



След възстановяване на водоподаването е възможно временно помътняване на водата, което ще се нормализира скоро след пускането ѝ.