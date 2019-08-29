Автобус блъсна и уби невнимателен руснак край Несебър

© Вчера, около 21.27 ч. на пътя Бургас – Варна, км 205 /отсечката между Равда и Несебър в района срещу бензиностанция «Шел»/, автобус «Ванхол», с варненска регистрация, управляван от 50-годишен мъж от с. Враниловци, обл. Габрово, блъска неправилно пресичащия пътното платно пешеходец – руски гражданин на 82 години. Той е загинал на място. Тялото му е откарано в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство.