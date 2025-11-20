Автобус се запали на пътя Бургас- Айтос
Превозното средство се запалило от предната част, а пътниците са слезли веднага. За щастие, няма пострадали.
Движението в района се регулира от полицията, като водачите са призовани да шофират с повишено внимание, информира Nova.
Нагла кражба в Дебелт
17:01 / 19.11.2025
НСИ: Средната заплата в Бургаско е 2000 лева
16:21 / 19.11.2025
16:21 / 19.11.2025
Затварят част от пътя до царевското село Бродилово за ремонт
09:01 / 19.11.2025
09:01 / 19.11.2025
Ремонтират основно училището в Сунгурларе с близо 2 млн. лв.
14:56 / 18.11.2025
14:56 / 18.11.2025
Созопол заделя 180 хил. лв. за изграждането на нов православен хр...
10:46 / 18.11.2025
10:46 / 18.11.2025
Ученичка попадна в болница след катастрофа в Бургаско
09:55 / 18.11.2025
09:55 / 18.11.2025
