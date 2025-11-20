Автобус се запали на пътя Айтос – Бургас, в района на Съдиево. На място са изпратени екипи на РСПБЗН – Айтос, които вече са изгасили огъня.Превозното средство се запалило от предната част, а пътниците са слезли веднага. За щастие, няма пострадали.Движението в района се регулира от полицията, като водачите са призовани да шофират с повишено внимание, информира Nova.