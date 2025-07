BG-Alert се активира в Бургаско

© Системата за ранно предупреждение BG-Alert бе активирана преди минути. Това ще продължи всеки ден в следващите три дни, в диапазона между 10:00 – 11:00 ч. и 16:00 – 17:00 часа.



"Предупреждение за много високи температури в следващите дни! Рискът от пожари е сериозен! Не изхвърляйте фасове или други запалими предмети и не палете огън на открито. При забелязано огнище сигнализирайте незабавно на 112! Областен управител на област Бургас Warning for very high temperatures in the coming days!The risk of fires is serious! Do not discard cigaretter butts or other flammable objects, and do not light fires in the open. If you notice a fire, report it immediately to 112! Regional governor of Burgas District“, гласи съобщението.



Мярката се предприема във връзка с очакваните изключително високи температури и повишената пожароопасност в региона и е по разпореждане на областния управител на Бургас Владимир Крумов.



Целта на активирането на системата е достигане до възможно най-голям брой граждани и гости на областта с призив за повишено внимание и стриктно спазване на превантивни мерки. През последния месец на територията на област Бургас всеки ден възникват множество пожари, като част от тях застрашават населени места, земеделски земи и гори.