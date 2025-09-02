ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"БМВ" блъсна МПС на пожарната в Приморско
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Ученичка на велосипед пострада при сблъсък с кола в Айтос
11:21 / 02.09.2025
Много пияни и дрогирани зад волана спипаха в Бургаско
16:57 / 01.09.2025
Историята на Акве калиде оживя чрез още един реализиран проект
12:05 / 01.09.2025
Няколко тежки инцидента с мотоциклетисти в Бургаско през почивнит...
10:56 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Жена с криминално минало обра възрастен мъж в Слънчев бряг
10:51 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета