"БМВ" блъсна МПС на пожарната в Приморско

© Burgas24.bg Вчера малко след 08:00 ч. на ул. "Съединение“ в Приморско лек автомобил "БМВ 530 Д“, с пловдивска регистрация, управляван от 21-годишен мъж от Първомай, при движение на заден ход е блъснал със задната си лява част паркиран лек автомобил "Опел Астра“, собственост на РДПБЗН – Бургас.