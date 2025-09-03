ЗАРЕЖДАНЕ...
|Б.Т.Р и "Ахат" на сцената на "Аполония" днес
В 18:00 ч. в Художествената галерия писателят Иван Илиев ще представи книгата си "Не бързай да умираш“. 30 минути след това в читалище "Отец Паисий“ Театър 199 "Валентин Стойчев“ ще представи постановката "Швейцария“.
В 19:00 ч. художествената галерия зрителите ще могат да се насладят на "Бившите хора“ от Мартин Иванов, а по същото време в Археологическия музей ще се състои концерт от майсторския клас на цигуларя Светлин Русев.
От 20:00 ч. Радослав Бимбалов ще представи книгата си "Ти, подобие мое“ в галерията, докато на сцената на лятното кино ще върви прожекция на "Диви ягоди“ на режисьорката Татяна Пандурска.
В 21:00 ч. на сцената на Амфитеатър "Аполония“ Б.Т.Р. и "Ахат“ ще изнесат съвместен концерт.
Празниците на изкуствата "Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация "Аполония“, създадена през 1991 г.
