|Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
Вчера около обяд служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-Бургас извършили претърсване в частен дом, разположен в с. Извор, обитаван от 63- годишна английска гражданка, постоянно пребиваваща у нас.
В дома ѝ униформените намерили и иззели четири растения с височина от 0.60 м. до 2.60 м., засяти в двора около къщата, както и девет саксии с конопени растения в различен етап на развитие.
Английската гражданка е задържана с полицейска заповед за срок до 24 часа.
По случая е образувано бързо производство.
