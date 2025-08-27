Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор

© 63-годишна англичанка беше хваната с общо 13 конопени растения в село Извор, съобщиха от полицията.



Вчера около обяд служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-Бургас извършили претърсване в частен дом, разположен в с. Извор, обитаван от 63- годишна английска гражданка, постоянно пребиваваща у нас.



В дома ѝ униформените намерили и иззели четири растения с височина от 0.60 м. до 2.60 м., засяти в двора около къщата, както и девет саксии с конопени растения в различен етап на развитие.



Английската гражданка е задържана с полицейска заповед за срок до 24 часа.



По случая е образувано бързо производство.