|Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
Те са задигнали от магазин за козметика, разположен в бл. 118 в к-с "Братя Миладинови“ електрически четки за зъби, душове за зъби и електрически самобръсначки - всичко на обща стойност 1830,80 лв.
От магазин за козметика в Mall "Галерия“ са откраднали девет парфюма на обща стойност 2 549 лв. От друг магазин в същия търговски център - пет парфюма на обща стойност 1 634 лв.
Задържаните младежи направили пълни самопризнания. Част от откраднатите вещи са намерени и иззети по надлежния ред. При претърсване на беемвето са открити шест маркови парфюма.
