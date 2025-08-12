Новини
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
Автор: Иван Сотиров 09:31
Илюстрация
В резултат на допълнителните полицейски действия на служители от Второ районно управление - Бургас по отношение на задържания за кражбата на парфюми от търговски обекти, разположени в к-с "Славейков“, 18-годишен софиянец, спрян по пътя Бургас – Созопол, докато управлявал "БМВ“, е констатирано, че кражбите са осъществявани от други двама криминално проявени софиянци - на 16 и 17 години.

Те са задигнали от магазин за козметика, разположен в бл. 118 в к-с "Братя Миладинови“ електрически четки за зъби, душове за зъби и електрически самобръсначки - всичко на обща стойност 1830,80 лв.

От магазин за козметика в Mall "Галерия“ са откраднали девет парфюма на обща стойност 2 549 лв. От друг магазин в същия търговски център - пет парфюма на обща стойност 1 634 лв.

Задържаните младежи направили пълни самопризнания. Част от откраднатите вещи са намерени и иззети по надлежния ред. При претърсване на беемвето са открити шест маркови парфюма.








