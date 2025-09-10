Новини
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
Автор: ИА Фокус 08:34Коментари (0)447
© bTV
От първия ден се интересуваме от състоянието на Христина и детето ѝ. Това заяви в ефира пред bTV Роси Ралева – майка на Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Родителите му говорят за първи път в телевизионен ефир. По думите им Никола също всеки ден е питал как са пострадалите.

"Имахме огромно желание да ги посетим в болницата, но нападките от страна техните близки бяха толкова големи, че нямаше как да отидем или да се свържем. Въпреки това се опитахме да помогнем“, каза майката на Никола. Бащата на подсъдимия – Георги Бургазлиев допълни, че са търсили връзки в болници за лечението на пострадалите.

По думите на бащата на Никола се оказва натиск върху магистрати: " С ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва на всичко, което се случва в нашата държава през последните години – най-тежкото наказание. С огромно съмнение сме за извършването на тези експертизи. Изнасят се факти и обстоятелства по делото, за които ние не знаем. Всички в тази държава знаеха кога ще започне тази прословута експертиза за количката, ние не знаехме.  Допускам, че са знаели и кои са вещите лица и намеса в работата им.   

"Датата 14 август (б.р. денят на катастрофата ) за нас е много специална – това е рождената дата на дъщеря ми. Тя си беше дошла от чужбина за една седмица. Аз по това време не бях на работа, за да прекарам време с дъщеря ми. Никола излезе от дома ни по обяд с намерението да купи подарък за сестра си. Каза ми само, че трябва да се види с едно момиче и ще се прибере навреме“, разказа Роси Ралева.

Очаква се в сряда 18-годишният мъж да получи по-тежко обвинение – причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици. Това е престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор. Според прокуратурата, Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента.

Към момента на младия мъж е повдигнато обвинение за средна телесна повреда. Смъртта на Христина, която почина в болницата в Бургас 21 дни след удара с АТВ, ще промени обвинението в по-тежко. Днес 35-годишната жена ще бъде погребана в родното ѝ село до Пловдив. Според лекарите в "Пирогов“ състоянието на четиригодишния ѝ син Марти остава стабилно, но детето все още е в кома. Родителите на Бургазлиев изказаха съболезнование на близките на починалата Христина.

Относно твърденията, че разследването в началото не се е водило обективно, защото родителите на Бургазлиев са полицаи, баща му отговори: "В момента, в който научих от колегите, че се е случило това, първото, което направих е да му звънна по телефона. Това е единственият разговор, който съм провел. Той каза, че е допуснал ПТП и е ударил няколко души. Попитах го какво е състоянието им, той беше под стрес и каза: "надявам се да са добре“.

Разговарях с колегите от пътна полиция за състоянието на хората, те в този  момент бяха транспортирани към болницата. Нито съм присъствал на местопроизшествието, нито съм ходил или търсил контакти с колегите, които са на място. Нито съм присъствал на пробата за наркотици. Това е абсурд!“.



