Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Със заповед на кмета на Несебър Николай Димитров бедственото положение се отменя за цялата територия на общината. Тя остава в сила само за в.с. Елените.

Burgas24.bg припомня, че бедственото положение в Община Несебър бе въведено преди седмица поради обилните валежи.