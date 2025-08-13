Бил ли е пиян или дрогиран шофьорът, причинил катастрофата край Ахелой?

© 59-годишен несебърлия е шофьорът, причинил пътния инцидент в късните вечерни часове на вчерашния ден край Ахелой, научи Burgas24.bg.



Управляваният от него "Ланд Роувър Фриландер" се сблъска с мотопед "Пежо". При инцидента починала 77-годишна софиянка, ранен бе водачът на мотопеда и неин съпруг - 77 години от София. Мъжът е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с политравматизъм.



Причина за катастрофата е движение с несъобразена с интензитета на пътния трафик скорост от страна на водача на автомобила, който е застигнал и блъснал движещия се пред него мотопед. След допускане на катастрофата несебърлията напусна местопроизшествието и е издирен допълнително от полицейските служители.



Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици са са били отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.