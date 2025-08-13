ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бил ли е пиян или дрогиран шофьорът, причинил катастрофата край Ахелой?
Управляваният от него "Ланд Роувър Фриландер" се сблъска с мотопед "Пежо". При инцидента починала 77-годишна софиянка, ранен бе водачът на мотопеда и неин съпруг - 77 години от София. Мъжът е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" с политравматизъм.
Причина за катастрофата е движение с несъобразена с интензитета на пътния трафик скорост от страна на водача на автомобила, който е застигнал и блъснал движещия се пред него мотопед. След допускане на катастрофата несебърлията напусна местопроизшествието и е издирен допълнително от полицейските служители.
Тестовете му за употреба на алкохол и наркотици са са били отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 605
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Закопчаха двама поморийци с дрога
11:19 / 13.08.2025
Пожарът в Сунгурларско е локализиран, има три активни огнища
10:18 / 13.08.2025
Инцидент с тротинетка в Слънчев бряг
10:04 / 13.08.2025
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:01 / 13.08.2025
Над 20 екипа на пожарната и хеликоптер остават при пожара в Сунгу...
19:18 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета