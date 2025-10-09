Новини
Блъснаха пешеходка в Камено
Автор: Иван Сотиров 09:45Коментари (0)52
Вчера около 09:00 ч. на ул. "Димитър Благоев“ в Камено, на пешеходната пътека между магазин "Детелина“ и аптека "Афия“, лек автомобил "Дачия Докер“ с управляван от 60-годишен мъж от Камено е отнел предимството и е блъснал 71-годишна пешеходка от Камено.

Жената е получила фрактура на левия глезен. Тя прегледана, но отказала хоспитализация.








Виж още:
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
