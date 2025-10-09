Блъснаха пешеходка в Камено

© Burgas24.bg Вчера около 09:00 ч. на ул. "Димитър Благоев“ в Камено, на пешеходната пътека между магазин "Детелина“ и аптека "Афия“, лек автомобил "Дачия Докер“ с управляван от 60-годишен мъж от Камено е отнел предимството и е блъснал 71-годишна пешеходка от Камено.



Жената е получила фрактура на левия глезен. Тя прегледана, но отказала хоспитализация.