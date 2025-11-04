Сподели close
Вчера около 12:00 ч. в айтоското село Поляново "Опел Корса Ван“, с пловдивска регистрация, управляван от неизвестен към момента водач, при движение на заден ход блъска 25-годишна пешеходка от селото.

Жената е получила синина на десния крак. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Айтос.