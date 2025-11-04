Блъснаха жена в Поляново
© Burgas24.bg
Жената е получила синина на десния крак. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Айтос.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Поискаха оставка на кмета на Поморие
16:16 / 03.11.2025
Пиян шофьор заби колата в стълб в Свети Влас
09:26 / 03.11.2025
Важна информация за всички, които ще пътуват до Созопол днес
05:00 / 02.11.2025
Созопол бе домакин на важен форум
16:06 / 31.10.2025
Важно съобщение за всички, които ще пътуват до Созопол в неделя
16:02 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.