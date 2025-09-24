Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско

© Илюстрация Борят се за живота на мъж, пострадал при катастрофа на пътя по пътя Айтос – с. Караново – с. Русокастро. Инцидентът е станал вчера около 11:23 ч. Лек автомобил "Нисан Кашкай“, управляван от 64-годишен мъж от село Кръстина, поради движение с несъобразена скорост в условията на десен завой и загуба на контрол, навлиза в насрещната пътна лента и се блъска челно в правомерно движещия се там лек автомобил "Тойота Рав 4“, управляван от израелски гражданин, живеещ в Караново.



Водачът нисана е получил пневмоторакс и кръвоизлив в корема. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“, с опасност за живота. Шофьорът на тойотата е получил контузия на гръдния кош. Той също е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък“.