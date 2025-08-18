ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българка: Надцакаха ни със сметката в гръцки бийч бар
Жената е плажувала на на Амфиполи в известен бийч бар.
"По мои сметки трябваше да платим 45 евро, но сервитьорката, без да дава бележка каза 60 евро. Други хора също са излъгани, доколкото виждам от публикации във Фейсбук страницата им. Искайте си бележките", разказва жената.
