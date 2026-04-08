Жълт код за силен вятър е обявен от НИМХ за цяла България за днешния ден. Според справка на Burgas24.bg, в Бургаска област се очаква вятър с пориви между 20 и 24 м/с. Минималната температура в Бургас ще бъде 9°, а максималната – 14°.

По Черноморието утре облачността ще бъде по-често значителна, с превалявания от дъжд на отделни места. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 11° и 14°, а температурата на морската вода – между 8° и 11°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

През нощта на отделни места, главно в източните райони, ще превали дъжд, докато над останалата част от страната облачността ще намалее. Вятърът от запад-северозапад ще отслабне и ще бъде слаб до умерен. Минималните температури ще се движат между 5° и 10°.

Утре се очаква преобладаващо слънчево време с временни увеличения на облачността, главно над Източна България, където на места ще има превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, като в крайните югозападни райони ще са по-високи. В София максималната ще достигне около 12°.