Бургазлийка изхвърча с колата си от пътя край Вършило

© Илюстрация Вчера около 06:40 ч. на пътя след разклона за село Вършило в посока Зидарово, поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол самостоятелно катастрофира, излизайки вляво от пътното платно, лек автомобил "Фолксваген Туаран“, управляван от 40-годишна бургазлийка.



Жената не е получила сериозни наранявания. Тя е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.