ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бургазлийка изхвърча с колата си от пътя край Вършило
Жената не е получила сериозни наранявания. Тя е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Разкрита кражба в Созопол: Киргизстанката обра сънародничка
09:24 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Кошара горя в Оризаре
16:26 / 23.09.2025
Заловиха румънец, превозващ 7 мигранти на КПП-то на село Крушевец...
14:40 / 23.09.2025
Свободен достъп за част от паркингите в Созопол с края на лятото
14:09 / 23.09.2025
ATV заседна на плажа на къмпинг "Смокиня"
09:41 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Държавата се споразумя с трите мобилни оператора
12:48 / 22.09.2025
Ето какво горя в Южната промишлена зона на Бургас
09:05 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета