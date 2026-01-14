Сподели close
Вчера около 11:15 ч. на ул. "Странджа“ в Лозенец служители от Районно управление - Царево спрели за проверка лек автомобил "Хюндай“,   управляван от 37-годишен бургазлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин.

 Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.