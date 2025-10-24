"Фронтът достигна до морския бряг! Ето бурята сега в Равда“. Това написаха и подкрепиха с видео от Меteo BulgariaСиноптиците за днес познаха - по Черноморието облачността започна да се увеличава и след обяд ще заваля дъжд. Духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.