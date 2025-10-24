ЗАРЕЖДАНЕ...
Буря удари Равда!
©
Синоптиците за днес познаха - по Черноморието облачността започна да се увеличава и след обяд ще заваля дъжд. Духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили.
Още от категорията
/
Радост за децата от Атия
15.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Собственици на имоти на Елените сигнализират за риск от епидемия ...
17:17 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в "Елените" не носят никаква отговорност
08:41 / 22.10.2025
Бащата на извършителя от Люляково е имал ограничителна заповед да...
08:19 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.