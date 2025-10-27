ЗАРЕЖДАНЕ...
Бърза реакция на несебърските полицаи
В резултат на бързите полицейски действия е задържан 22-годишен криминално проявен несебърлия, който направил пълни самопризнания и върнал част от откраднатите пари. Работата по случая продължава.
