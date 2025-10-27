В петък около 22:00 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение от 32-годишен украинец, че в района до хотел "Бохеми“ в Слънчев бряг, му е откраднат портфейл с лични документи и сумата от 800 лева.В резултат на бързите полицейски действия е задържан 22-годишен криминално проявен несебърлия, който направил пълни самопризнания и върнал част от откраднатите пари. Работата по случая продължава.